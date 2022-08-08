Журналиста Дмитрия Гордона не выпустили из Украины в Польшу
Как сообщают СМИ, несмотря на имеющееся у блогера разрешение, его все равно задержали на границе
Как уточняет Рамблер со ссылкой на МК, телеведущий намеревался пересечь границу в пункте пропуска «Рава-Русская» недалеко от Львова. У журналиста было разрешение на выезд из Украины, но блогера не выпустили, не объясняя причин.
Со ссылкой на СМИ издание сообщает, что Гордон проходит по делу о госизмене.
Ранее блогер высмеивал обвинения о возможности предъявить ему такую статью. По словам Дмитрия, такие слухи могут распространять лишь «больные на голову» граждане либо российская агентура.
В марте СК России возбудил в отношении Гордона уголовное дело после его призыва использовать ядерное оружие против Москвы. Затем он был занесен в список экстремистов и террористов.
В июле Басманный суд Москвы вынес решение по заочному аресту журналиста, МВД РФ объявило блогера в розыск.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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