Журналиста Дмитрия Гордона не выпустили из Украины в Польшу

Как сообщают СМИ, несмотря на имеющееся у блогера разрешение, его все равно задержали на границе

Как уточняет Рамблер со ссылкой на МК, телеведущий намеревался пересечь границу в пункте пропуска «Рава-Русская» недалеко от Львова. У журналиста было разрешение на выезд из Украины, но блогера не выпустили, не объясняя причин.

Со ссылкой на СМИ издание сообщает, что Гордон проходит по делу о госизмене.

Ранее блогер высмеивал обвинения о возможности предъявить ему такую статью. По словам Дмитрия, такие слухи могут распространять лишь «больные на голову» граждане либо российская агентура.

В марте СК России возбудил в отношении Гордона уголовное дело после его призыва использовать ядерное оружие против Москвы. Затем он был занесен в список экстремистов и террористов.

В июле Басманный суд Москвы вынес решение по заочному аресту журналиста, МВД РФ объявило блогера в розыск.