Ученые считают, что мир не готов к новому опасному варианту COVID-19

Волна заражений коронавирусом, вызванная подвариантом ВА.5, постепенно снижается. Но ученые уверены, что COVID не уйдет и продолжит мутировать.

Вирус продолжает мутировать, находит новые способы проникновения в организм человека. Сейчас эпидемиологи пытаются спрогнозировать, какой будет новая версия COVID, которая придет на смену ВА.5.

Есть два варианта. Первый – появится еще одна форма Омикрона. Это лучший сценарий, поскольку иммунная система способна распознавать такой вирус и побеждать его.

Второй – появление нового подварианта, который сможет обходить антитела.

Сам ВА.5 является третьим подвариантом Омикрона после Альфы и Дельты. Эпидемиолог из Центра исследований инфекционных заболеваний глобального здравоохранения в Университете Южной Флориды Эдвин Майкл говорит, что антитела готовы распознавать разные виды Омикрона.

Однако новые варианты вируса становятся доминирующими благодаря радикальным мутациям, которые значительно изменяют поведение патогена и дают ему преимущество над своими предшественниками.

С каждым новым вариантом есть шанс, что он изменился настолько, что антитела больше не распознают его. И это существенно повысить вероятность заражения, вне зависимости от вакцинации и предыдущих инфекций.

Генетики считают, что за доминирование сейчас борются четыре формы омикрон: ВА.5, BA.5.2, BA.2.75 и BA.4.6.