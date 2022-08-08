Служба внешней разведки России сообщила, что Польша намерена ввести свои войска в Украину для контроля над ее экономикой.

8 августа пресс-служба внешней разведки России в своем докладе заявила, что вооруженные силы Польши планируют войти на территорию Украины для того чтобы взять под свой контроль все значимые отрасли украинской экономики.

Также в докладе СВР России сообщают, что польские граждане смогут скупать украинский бизнес на очень выгодных для них условиях благодаря закону об особом статусе поляков в Украине, который недавно был принят президентом украинского государства Владимиром Зеленским.