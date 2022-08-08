Reuters: Украина просит заморозить долг в попытке избежать дефолта

Кредиторы Украины будут голосовать по предложению правительства отложить выплаты по международным облигациям истерзанной войной страны на 24 месяца, поскольку Киев надеется избежать дефолта на сумму 20 миллиардов долларов.

У держателей облигаций есть время до 17:00 по нью-йоркскому времени (21:00 по Гринвичу) во вторник, чтобы решить, поддержать или отклонить предложение правительства Украины, которое сталкивается с ежемесячным дефицитом финансирования в размере 5 миллиардов долларов.

Время дорого: у страны есть дефицит в 1 доллар. облигации на миллиард долларов со сроком погашения 1 сентября.

Кредиторы, скорее всего, подождут до относительно близкого крайнего срока для голосования, сказал человек, знакомый с украинским мышлением. Ожидается, что инвесторы поддержат приостановку долгового кризиса, добавил собеседник агентства.

Двухлетний мораторий на выплаты по внешнему долгу позволит Украине избежать договорного или юридического дефолта, поскольку любое изменение условий облигаций будет поддержано кредиторами, заявил агентству Reuters Родриго Оливарес-Каминаль, профессор банковского и финансового права Лондонского университета Королевы Марии.

Однако кредиторы могут спросить, следует ли применять страхование от дефолта, известное как кредитные дефолтные свопы (CDS), поскольку Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) может рассматривать отсрочку платежей как кредитное событие.

Хотя ожидается, что инвесторы поддержат замораживание, неясно, может ли страна по-прежнему нуждаться в реструктуризации долга в среднесрочной перспективе.

Облигации, деноминированные в долларах, торгуются по очень низким ценам, некоторые из них стоят всего 17 центов за доллар.

Украина намерена заключить сделку с Международным валютным фондом на сумму от 15 до 20 миллиардов долларов до конца года.