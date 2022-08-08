Десятки людей заболели после посещения аквапарка в Канзасе

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США провели исследование, которое показало, что несколько десятков человек заболели после посещения аквапарка Splashpad в Канзасе неподалеку от Уичито.

В отчете центров сообщается, что 21 человек заразился бактериями шигеллы, еще шестеро сразу после посещения парка заболели норовирусом.

Еще 36 человек сообщили о желудочно-кишечных заболеваниях после посещения аквапарка, но у них не было лабораторных анализов, подтверждающих причину их заболеваний. Четверо были госпитализированы.

Ранее государственные и местные органы здравоохранения заявляли, что восемь человек, посетивших парк, заразились шигеллой.

Другие люди дали положительный результат на норовирус, саповирус и разновидность кишечной палочки, называемую энтеропатогенной кишечной палочкой.

В Splashpad была проведена модернизация насосов и системы фильтрации, а также санитарная проверка. Он открылся в июле 2021 года после этих действий.

В парке имеется интерактивный зоопарк. Но исследование показало, что болезни не были связаны ни с одним из животных.

Против парка подано три иска, один из который урегулирован, два остаются на рассмотрении. Директор парка Мэтт Фаутс заявил, что не считает исследование полезным, но признает необходимость извлечь уроки.