Самые близкие соратники Сталина: кто они и как сложилась их жизнь

Если одни поплатились жизнью за преданность вождю, то другие получили материальные блага и высшие награды.

Ближайшие соратники, партнеры Сталина - кто они? Как сложилась их жизнь?

Лаврентий Берия

В большевики он попал в революционном 1917-м, затем служил в ЧК - сначала в Азербайджанском, позже в Грузинском. А потом стал сотрудником госбезопасности всего Кавказского региона. Оттуда пошел на работу в НКВД СССР.

Вождь доверил Лаврентию Берии управление самыми ядерными проектами. Указами Берии проведена массовая депортация тех народов, которые, по мнению ЦК, сотрудничали с гитлеровцами на оккупированных землях.

Берии приписывают кураторство Троцкого в далекой Латинской Америке, он также проводил репрессии и выявление антисоветских «элементов».

Лаврентий Павлович особенно сблизился со Сталиным после войны. В последние годы жизни вождя Берия часто гостил на его даче. В 1953 году Берия обвинили в убийствах и заговорах против Советского Союза и расстреляли.

Вячеслав Молотов

Иосиф Джугашвили для Молотого стал первым большевиком, с которым он свел знакомство. Друзья всячески поддерживали друг друга. И когда после смерти Ленина во внутрипартийных интригах победу одержал Сталин, Молотов товарища поддержал.

Молотов курировал оборонную промышленность, индустриализацию и экономику в целом. Форсирование темпов пятилеток, коллективизация, расстрельные списки неугодных правительству граждан - этим тоже занимался Молотов.

В мировой политике Молотов известен как нарком иностранных дел СССР, заключившй с Риббентропом пакт о ненападении Германии на Советский Союз. Генсек всецело доверял наркому, разрешая ему во Вторую мировую войну вести переговоры с союзниками.

После смерти генсека Молотов возглавил внутрипартийную борьбу против Хрущева. Но в итоге проиграл, лишился всех постов и даже партбилета. Его обвинили в преступлениях, совершенных в период правления Сталина. Однако в 1986-м Молотова вновь восстановили в партии, но вскоре он умер - на 97 году своей жизни.

Лазарь Каганович

С Кагановичем очень плотно сотрудничал Владимир Ленин, доверяя ему ответственные посты. Лазарь был очень жесток и предельно исполнителен, после ухода Владимира Ильича он сблизился и со Сталиным.

Каганович вместе с Молотовым проводил коллективизацию, строил железные дороги, перестраивал Москву и прокладывал в ней метро. Вплоть до 1955 года московская подземка носила имя Кагановича, и только потом ей присвоили имя Ленина.

Кроме того, Лазарь выискивал вредителей и шпионов, он видел их даже среди рабочих метро и машинистов поездов.

После смерти Джугашвили Каганович не поддержал Хрущева в борьбе за власть. В итоге Хрущев выдвинул ему такие же обвинения, как и другим сподвижникам Сталина: репрессии и террор.

Кагановича отстранили от власти и лишили партийного билета. Конец жизни он встретил в одиночестве, и остался верен Сталину и своим убеждениям.

Сергей Киров

Киров стал большевиком после революции - до этого был меньшевиком.

При Сталине Киров стал членом Политбюро ЦК Компартии. Киров любил выступать перед рабочим классом, причем на заводах его даже принимали за обычного работягу - так широко он всем улыбался.

Но, в отличие от других соратников вождя, Киров не дожил даже до Второй Мировой. Он был застрелен в 1934 году в Ленинграде - рядом с кабинетом. Убийцу задержали, однако мотивы преступления до сих пор покрыты тайной.

Сталин велел наказать всех, кто за ним стоял, и вскоре последовала волна репрессий и казней подозреваемых в заговоре против генсека.

Климент Ворошилов

Он поставил рекорд по пребыванию на главных постах большой страны. Ворошилов 34 года состоял в Политбюро ЦК КПСС, в Гражданскую командовал армией, затем руководил группой войск на южном фронте. Позже наводил порядок в Петрограде, вместе с Дзержинским органовал ЧК, который потом трансформировался в НКВД и КГБ.

После смерти Ленина он сразу занял сторону Сталина и был его самым преданным соратником.

Ворошилов занимал пост главы Минобороны СССР, реформировал армию, был одним из первых маршалов Союза. Разумеется, он также ставил свою подпись на «расстрельных списках», репрессировал командиров армии.

После смерти Сталина Ворошилов еще 7 лет работал главой президиума Верховного Совета Советского Союза. Он дожил до старости, состоял в партии, получал хорошую пенсию. И похоронили его у стен Кремля.