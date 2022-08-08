NI: Иран полностью поддерживает позицию России относительно Украины
Иранские власти полностью поддерживают Россию и запускают шпионский спутник.
Иран полностью поддержал Россию и ее действия по отношению к спецоперации на Украине.
Именно поэтому в качестве поддержки страны будет запущен иранский спутник, который поможет отследить необходимые координаты войск, а также военные базы, иными словами будет служить как спутник-шпион.
“Теперь украинские и американские военные руководители могут посторониться: какой-либо детальной информации о военной сделке между Москвой и Тегераном нет. При этом обе страны яро отрицают данный факт, а также отправку иранских беспилотников в зону военной операции Украины”, – написано в статье.
Однако журналист Константин Ольшанский думает, что иранские беспилотники необходимы для дополнительных атак на технику и оружие от Запада. Особенно это касается HIMARS и гаубицы M777.
“Также, Иран может иметь партнерские отношения с Россией. Помимо спутника, есть возможность передать баллистические ракеты небольшой дальности, которые похожи на легендарный “Искандер”, – добавил журналист.
Опубликовано: Силивончик Алина
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