Иранские власти полностью поддерживают Россию и запускают шпионский спутник.

Иран полностью поддержал Россию и ее действия по отношению к спецоперации на Украине.

Именно поэтому в качестве поддержки страны будет запущен иранский спутник, который поможет отследить необходимые координаты войск, а также военные базы, иными словами будет служить как спутник-шпион.

“Теперь украинские и американские военные руководители могут посторониться: какой-либо детальной информации о военной сделке между Москвой и Тегераном нет. При этом обе страны яро отрицают данный факт, а также отправку иранских беспилотников в зону военной операции Украины”, – написано в статье.

Однако журналист Константин Ольшанский думает, что иранские беспилотники необходимы для дополнительных атак на технику и оружие от Запада. Особенно это касается HIMARS и гаубицы M777.