AP: ЦРУ тайно сменило фокус деятельности на противодействие Китаю

Новостное агентство "Ассошиэйтед пресс" утверждает, что Центральное разведывательное управление США сменило вектор основной деятельности на противодействие КНР.

8 августа американское издание "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что накануне прошло закрытое заседание управления ЦРУ, в ходе которого ведомство изменило основной вектор своей работы с противодействия экстремизму во всём мире на борьбу с развитием Китая.

По данным "Ассошиэйтед пресс", теперь сотни сотрудников ЦРУ переводятся с разведывательных должностей на посты, напрямую связанные с Китайской Народной республикой.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 