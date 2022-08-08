AP: ЦРУ тайно сменило фокус деятельности на противодействие Китаю
Новостное агентство "Ассошиэйтед пресс" утверждает, что Центральное разведывательное управление США сменило вектор основной деятельности на противодействие КНР.
8 августа американское издание "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что накануне прошло закрытое заседание управления ЦРУ, в ходе которого ведомство изменило основной вектор своей работы с противодействия экстремизму во всём мире на борьбу с развитием Китая.
По данным "Ассошиэйтед пресс", теперь сотни сотрудников ЦРУ переводятся с разведывательных должностей на посты, напрямую связанные с Китайской Народной республикой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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