ГБР подозревает экс-министра обороны Украины Ежеля в государственной измене
Государственное бюро расследований Украины выдвинуло подозрение в госизмене бывшему украинскому министру обороны Михаилу Ежелю.
8 августа пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила, что бывший украинский глава Минобороны Михаил Ежель стал подозреваемым в деле о государственной измене. По данным украинского ГБР, в 2010 году Ежель подписал Харьковские соглашения, позволив Черноморскому флоту России продолжить нахождение в Крыму, что якобы способствовало переходу региона под контроль РФ.
В Государственном бюро расследований Украины отмечают, что при подписании Харьковских соглашений Михаил Ежель даже не посетил заседание украинского Кабмина, где проходило обсуждение необходимости ратификации данного соглашения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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