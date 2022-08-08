ГБР подозревает экс-министра обороны Украины Ежеля в государственной измене

Государственное бюро расследований Украины выдвинуло подозрение в госизмене бывшему украинскому министру обороны Михаилу Ежелю.

8 августа пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила, что бывший украинский глава Минобороны Михаил Ежель стал подозреваемым в деле о государственной измене. По данным украинского ГБР, в 2010 году Ежель подписал Харьковские соглашения, позволив Черноморскому флоту России продолжить нахождение в Крыму, что якобы способствовало переходу региона под контроль РФ.

В Государственном бюро расследований Украины отмечают, что при подписании Харьковских соглашений Михаил Ежель даже не посетил заседание украинского Кабмина, где проходило обсуждение необходимости ратификации данного соглашения.