В школе Сергей Мавроди демонстрировал феноменальную память и способности в физике
Но он слишком часто падал и перенес 12 сотрясений мозга, после чего утратил способность всё запоминать.
Во время учебы в университете он стал кандидатом в мастера спорта по самбо, и говорит, что мог навалять любому.
В 1989 году Сергей Мавроди, его брат Вячеслав Мавроди и Ольга Мельникова зарегистрировали кооператив, составив его название из первых букв своих фамилий.
Мавроди продвигал МММ с помощью креативной рекламы. Он платил Лёне Голубкову по $250 за съемочный день, и не прогадал. Голубков стал всенародным любимцем, а в 1994 году даже поздравил страну с Новым годом по НТВ вместо Ельцина.
В 1994 году Мавроди арестовали по обвинению в сокрытии доходов, и пока он был в тюрьме, его избрали депутатом Госдумы. А потом и в Парламент.
Он написал отказ от зарплаты и от работы, ему нужна была только депутатская неприкосновенность.
В 1996 году он выдвинул себя в качестве кандидата на пост президента, но ЦИК забраковал все представленные подписи. За 2 месяца до выборов его объявили в розыск.
Мавроди удавалось скрываться от ареста 8 лет. Интерпол искал его по всему миру. При этом сам он не уезжал, а спокойно жил в Москве.
Его нашли на съемной квартире в центре Москвы в 2003 году. К тому времени он уже создал еще одну финансовую пирамиду, только теперь международную Stock Generation. Она тоже развалилась.
С 1993 по 2005 Мавроди был женат на модели из Украины Елене Павлюченко. Она выигрывала кучу всяких конкурсов красоты, например, «Мисс Запорожье»-92.
В 2011 году он заявил о возрождении "МММ", и пирамида продержалась целый год. В 2014 он создал виртуальную пирамиду на основе биткоинов. Она закрылась в 2016 году.
Опубликовано: Антон Райт
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