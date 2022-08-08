Карэн Шахназаров рассказал в интервью АиФ, почему не будет снимать звёзд КВН в своих фильмах

Именитый российский режиссёр Карэн Шахназаров признался, что ему не нравится работать со звёздами КВН, эстрадными артистами, которым тяжело вжиться в роль, а претензий у них море.

Генеральный директор коностудии "Мосфильм", режиссер Карэн Шахназаров признался, что ему не по душе работать со знаменитостями, появившимися благодаря КВН, а также артистами эстрады.

Кинодеятель утверждает, что таким звёздам тяжело вжиться в роль, а требований к своей известной персоне у них очень много.

Шахназаров объяснил свою точку зрения по поводу в интервью изданию "АиФ".

А те, из КВН, с эстрады, вроде бы артисты, но они все с претензией. Это очень плохо. Их трудно переломить, поэтому они и выглядят самими собой на экране и не вживаются в роль персонажа.

Режиссёр вспомнил, как легко ему было работать с Федором Дунаевским, которого Шахназаров снял в качестве главного героя в картине "Курьер". На тот момент актёр был простым парнем, который не исполнял песни не выступал на сцене КВН. По этой причине он был "чистым листом" для режиссера.

Ранее актриса Анастасия Макеева рассказывала о дружбе с именитым режиссёром.

Макеева рассказала о деятельности Шахназарова в разных государствах, куда актриса его сопровождала.

8 июля кинодеятелю исполнилось 70 лет.

Карен Георгиевич - абсолютно легендарный человек. Он чтит и продолжает традиции старого советского кино. С его подачи, 110 старых советских кинофильмов отреставрировали на киностудии.

Анастасия считает кинодеятеля человеком-легендой.