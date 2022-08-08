«Кемска волость», о которой говорят в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», существует и сейчас
Кемская волость находится в Карелии и сейчас называется Кемским районом. Его центр – город Кемь. Через пролив располагаются знаменитые Соловецкие острова.
В Швеции и Кемь, и вообще Карелию издавна считали своей территорией и неоднократно пытались захватить ее.
Сначала шведы просто провели разведку на кораблях, а в 1579-1580 годах уже атаковали Кемь.
Несмотря на 10 пудов пороха, которые прислал сюда Иван Грозный, частично захват удался, а воевода Михаил Озеров был убит. В 1580 году шведы были выбиты воеводой Киприаном Аничковым.
Впоследствии атаки со стороны Швеции продолжались. Из-за этого были построены специальные укрепления и оборонительные сооружения в Соловецком монастыре.
Кемь и Соловецкие острова поставляли в Россию соль – очень ценный и дорогой товар, который был в дефиците во многих странах.
Отсюда также везли жир морских млекопитающих – ворвань. Он служил горючим для ламп, использовался в разных видах производства, в том числе в кожевенном, особенно важном для армии.
Таким образом, шведы планировали захватить Кемь и помешать русским вести хозяйственную деятельность в Белом море, а также нанести удар по военной мощи Руси.
Опубликовано: Светлана Репина
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