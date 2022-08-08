Почему отца Сталина прозвали «Безумный Бесо»

После смерти старших сыновей в семье родителей вождя возникли трудности, отец стал пить, дебоширить, и соседи дали ему такую кличку.

Если о Сталине сказано и написано много, то о его родителях известно меньше. Кто они, какую роль сыграли в воспитании сына? И почему отца будущего вождя называли «безумным Бесо»?

Отец генсека Виссарион (Бесо) Джугашвили - выходец из крепостных крестьян, который пошел рабочим на фабрику по пошиву обуви. По словам очевидцев, он был хорошим сапожником. Несмотря на то, что не учился в школе, отличался грамотностью, знал несколько языков и цитировал поэму Руставели «Витязь из тигровой шкуры» наизусть.

Родители матери Иосифа Екатерины (Кеке) Геладзе тоже были крепостными. Она тоже была грамотной, ей были присущи набожность, трудолюбие. Виссарион познакомился с Екатериной в грузинском городе Гори, влюбленные сыграли пышную кавказскую свадьбу.

Два старших брата Иосифа Виссарионовича умерли после рождения. Семейная драма негативно отразилась на их семье, Виссарион пристрастился к выпивке.

Когда родился Иосиф, это стало счастьем для Кеке. Мать души не чаяла в сыне и, чтобы Иосиф ни в чём не нуждался, работала прачкой на износ. Но отец продолжил пить, часто дебоширил, бил свою жену и сынишку, безумствовал. Потому соседи и прозвали его «безумный Бесо».

По одной из версий, на самом деле Иосиф не кровный сын Виссариона. В частности, отцовство приписывают другу Виссариона по имени Коба, и путешественнику Пржевальскому.

Любопытно, что и партийная кличка у Сталина была Коба - как имя друга отца.

Взгляды на будущее сына у родителей разнились, Если мать хотела, чтобы Иосиф пошел в духовную семинарию, то отец рассчитывал, что он продолжит семейное дело и станет сапожником.

Юный Иосиф был болезненным ребёнком, и частые побои отца только усугубили его физическое и психическое состояние. Но со временем «безумный Бесо» ушёл из семьи, и Кеке отдала Иосифа в духовную школу в Тифлисе.

Иосиф хорошо учился, но при этом вступал в уличные драки, чем напоминал отца, «безумного Бесо».

Именно в годы учебы в семинарии Сталин открыл для себя революционную литературу, познакомился с марксизмом - все это сыграло свою роль в формировании политического мировоззрения и идеологии будущего лидера СССР.