Владимир Рогов: референдум о воссоединении с Россией в Запорожской области пройдёт в очном формате

Власти Запорожской области сообщили, что референдум о статусе региона пройдёт в очном формате. Вариант голосования в режиме онлайн пока не рассматривается.

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области сообщил, что референдум о воссоединении с Россией пройдёт в очном формате.

"Офлайн мы готовим 100%. Всё получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Экспериментировать не будем. Что касается электронного голосования, то мы сейчас думаем об этом. Смотрим, есть ли техническая возможность всё это провести,"-заявил Рогов.

Чиновник пояснил, что пока об электронном голосовании говорить рано. Сейчас главная задача заключается в обеспечении безопасности простых людей.

Власти Запорожья приглашают принять участие в референдуме всех желающих иностранных наблюдателей.

Распоряжение о проведении референдума сегодня подписал глава Запорожской области Евгений Балицкий.