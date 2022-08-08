Владимир Рогов: референдум о воссоединении с Россией в Запорожской области пройдёт в очном формате
Власти Запорожской области сообщили, что референдум о статусе региона пройдёт в очном формате. Вариант голосования в режиме онлайн пока не рассматривается.
Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области сообщил, что референдум о воссоединении с Россией пройдёт в очном формате.
"Офлайн мы готовим 100%. Всё получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Экспериментировать не будем. Что касается электронного голосования, то мы сейчас думаем об этом. Смотрим, есть ли техническая возможность всё это провести,"-заявил Рогов.
Чиновник пояснил, что пока об электронном голосовании говорить рано. Сейчас главная задача заключается в обеспечении безопасности простых людей.
Власти Запорожья приглашают принять участие в референдуме всех желающих иностранных наблюдателей.
Распоряжение о проведении референдума сегодня подписал глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России
Частный зоопарк в Пакистане выставил 12 львов на аукцион
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
Михалков назвал уехавших из России звёзд самоизгнанными в эфире своей программы Бесогон ТВ
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине