Премьер-министр Греции заявил, что не был в курсе слежки за депутатом Европарламента

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник, 8 августа, назвал слежку спецслужб за лидером левой оппозиции «политически неприемлемой ошибкой» и скандалом, который сотрясает его правительство.

Две отставки, в том числе отставка главы национальной разведывательной службы (EYP), нанесли серьезный удар по его правительству.

EYP использовала вредоносное ПО Predator, следившее за мобильным телефоном Никоса Андрулакиса, депутата Европарламента и лидера партии Пасок.

Эти две отставки произошли через десять дней после того, как Андрулакис осудил попытку слежки  за его мобильным телефоном и подал в суд.

Процедура слежки за мобильным телефоном г-на Андрулакиса со стороны EYP была проведена  законно, но это была ошибка, признал премьер-министр в телеобращении.

«Я не был в курсе», - сказал он, подвергнув резкой критике повсеместные провалы  национальной разведки.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 