Премьер-министр Греции заявил, что не был в курсе слежки за депутатом Европарламента
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник, 8 августа, назвал слежку спецслужб за лидером левой оппозиции «политически неприемлемой ошибкой» и скандалом, который сотрясает его правительство.
Две отставки, в том числе отставка главы национальной разведывательной службы (EYP), нанесли серьезный удар по его правительству.
EYP использовала вредоносное ПО Predator, следившее за мобильным телефоном Никоса Андрулакиса, депутата Европарламента и лидера партии Пасок.
Эти две отставки произошли через десять дней после того, как Андрулакис осудил попытку слежки за его мобильным телефоном и подал в суд.
Процедура слежки за мобильным телефоном г-на Андрулакиса со стороны EYP была проведена законно, но это была ошибка, признал премьер-министр в телеобращении.
«Я не был в курсе», - сказал он, подвергнув резкой критике повсеместные провалы национальной разведки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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