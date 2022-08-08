Премьер-министр Греции заявил, что не был в курсе слежки за депутатом Европарламента

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник, 8 августа, назвал слежку спецслужб за лидером левой оппозиции «политически неприемлемой ошибкой» и скандалом, который сотрясает его правительство.

Две отставки, в том числе отставка главы национальной разведывательной службы (EYP), нанесли серьезный удар по его правительству.

EYP использовала вредоносное ПО Predator, следившее за мобильным телефоном Никоса Андрулакиса, депутата Европарламента и лидера партии Пасок.

Эти две отставки произошли через десять дней после того, как Андрулакис осудил попытку слежки за его мобильным телефоном и подал в суд.

Процедура слежки за мобильным телефоном г-на Андрулакиса со стороны EYP была проведена законно, но это была ошибка, признал премьер-министр в телеобращении.

«Я не был в курсе», - сказал он, подвергнув резкой критике повсеместные провалы национальной разведки.