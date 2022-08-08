Kalush Orchestra отказались петь на одной сцене с российским диджеем Ниной Кравиц в рамках черногорского фестиваля Sea Dance Festival
Победители "Евровидения 2022" украинская группа "Kalush Orchestra" обратилась к организаторам черногорского музыкального фестиваля " Sea Dance Festival" с просьбой убрать из программы российского диджея Нину Кравиц.
Победители "Евровидения" в текущем году призвали убрать из программы музыкального фестиваля "Sea Dance Festival", который проводится в Черногории, российского диджея Нину Кравиц.
Nina Kraviz - российский диджей, музыкальный продюсер и певица.
Представитель "Kalush Orchestra" Олег Пасюк заявил, что они не будут выступать с россиянкой на одной сцене.
Ранее выступления Кравиц после того, как была запущена спецоперации РФ ва Украине, уже 3 раза отменяли на музыкальных мероприятиях в Европе и Америке. Ей не дали выйти на сцену в Дортмунде, Гааге и Мичигане.
Фронтмен украинского коллектива написал в соцсетях:
Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и здесь вдруг поставили на него какую-то российскую певицу - и это полная шляпа. Мы уже написали организатору, чтобы его убрали оттуда. А если не получится, то мы, конечно, там не будем выступать.
Напомним, что в этом году на международном песенном фестивале "Евровидение 2022" победила украинская группа "Kalush Orchestra".
Второе место занял Сэм Райдер из Великобритании, а третье досталось Шанель Терреро из Испании.
Примечательно, что в 2023 году конкурс будет проводится не в Украине, как положено по условиям "Евровидения", а в Великобритании.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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