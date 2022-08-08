Герхард Шредер прошел «партийную чистку» и остался в СДПГ с пожеланием дистанцироваться от связей с Путиным
Герхард Шредер, которого активно критиковали за дружбу с президентом России, в конечном итоге «не признан виновным в совершении нарушения» со стороны СДПГ.
Социал-демократическая партия Германии в понедельник, 8 августа, приняла решение сохранить в своих рядах экс-канцлера Герхарда Шредера, которого критиковали за связи с Владимиром Путиным, которых он никогда не отрицал, несмотря на войну в Украине.
Секция СДПГ в Ганновере, оплот 78-летнего бывшего канцлера, считала, что последний не нарушал партийных правил.
«Герхард Шредер не виновен в каком-либо нарушении партийного устава, потому что в отношении него не может быть доказано никаких нарушений», — поясняется в пресс-релизе, тем не менее считая, что «дистанцирование» по отношению к российскому президенту было бы желательно».
«Арбитражный совет считает область личной дружбы частью области конфиденциальности», — добавили в релизе. Члены СДПГ могут обжаловать это решение в течение одного месяца.
Бывший немецкий лидер, наставник нынешнего канцлера Олафа Шольца, в мае принял решение покинуть совет директоров нефтяной компании «Роснефть» и заявил, что отказался от участия в совете директоров газового гиганта «Газпром».
Опубликовано: Тарас Медведев
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