Герхард Шредер  прошел «партийную чистку» и остался в СДПГ с пожеланием дистанцироваться от связей с Путиным

Герхард Шредер, которого активно критиковали за дружбу с президентом России, в конечном итоге «не признан виновным в совершении нарушения» со стороны СДПГ.

Социал-демократическая партия Германии в понедельник, 8 августа, приняла решение сохранить в своих рядах экс-канцлера Герхарда Шредера, которого критиковали за связи с Владимиром Путиным, которых он никогда не отрицал, несмотря на войну в Украине.

Секция СДПГ в Ганновере, оплот 78-летнего бывшего канцлера, считала, что последний не нарушал партийных правил.

«Герхард Шредер не виновен в каком-либо нарушении партийного устава, потому что в отношении него не может быть доказано никаких нарушений», — поясняется в пресс-релизе, тем не менее считая, что «дистанцирование» по отношению к российскому президенту было бы желательно».

«Арбитражный совет считает область личной дружбы частью области конфиденциальности», — добавили в релизе. Члены СДПГ могут обжаловать это решение в течение одного месяца.

Бывший немецкий лидер, наставник нынешнего канцлера Олафа Шольца, в мае принял решение покинуть совет директоров нефтяной компании «Роснефть» и заявил, что отказался от участия в совете директоров газового гиганта «Газпром».