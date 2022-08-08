«Китай» - слово исконно русское, причем к китайцам никакого отношения не имеет

Оно означает территорию, обнесенную стеной или изгородью, чему подтверждение сохранившегося по сей день древнего Китай-города в Москве.

Не все знают, но слово "китай" - древнерусское, и даже имеет свое образное воплощение. Например, в Москве (и не только) сохранилось название Китай-город. Это означает - город, огражденный стеной.

А название страны Китай, с большой долей вероятности, означает огороженную стеной страну. Всё становится понятным, когда знаешь, что "великая китайская стена" на самом деле построена представителями Древней Руси.

А возвели ее для того, чтобы защитить себя от набегов китайцев на русские территории. В ее постройке многие даже угадывают именно русский архитектурный стиль.

Почему стена в глубине страны, а не по контуру современной границы с Россией?

Это потому, что в те времена настоящая граница пролегала именно там, где и построена эта стена. Характер постройки чётко указывает, кто и зачем построил стену.

Все бойницы в ней направлены в сторону юга - то есть Китая. Высокая сторона стены также обращена к югу, что подтверждает ее оборонительный характер со стороны Великой Тартарии (так называлась в старину Русь) от китайцев (то есть тех, кто за стеной).

Стена была названа Кий-Тай, в переводе с древнеславянского это означает Кий (забор, изгородь) и Тай (завершение вершины, то есть «завершающая, великая изгородь (стена))».

Факт постройки стены говорит, что русы с китайцами враждовали. И именно поэтому отгородились от них стеной!

В Москве Китай-город также назван так не потому, что там живут китайцы, а потому, что в древности данная местность была обнесена большой крепостной стеной - сначала деревянной изгородью, потом – камнем.

К слову, на китайском языке Китай называют Чжунго (Джунго) - это означает срединное государство либо "пуп земли ". А на латинском Китай пишется и произносится как China, и это тоже не имеет абсолютно ничего общего со словом китай.