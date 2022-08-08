Какими тайными талантами обладал Сталин и как их реализовывал
Только в его личной библиотеке было более 20 000 книг, и каждый из томов лидер страны успел прочесть.
Каким был Сталин вне политики? Оказывается, он не стыдился всю жизнь учиться, много читал и изучал самые разные научные направления.
Например, находясь на лечении в Кавказской лечебнице, Сталин написал своей второй жене Надежде Аллилуевой письмо. В послании он просит прислать ему книги об электротехнике, а также учебники по черной металлургии. При этом о своем здоровье рассказать забыл.
В 1952-м Иосиф Виссарионович издал книгу в 13-ти томах, где подробно описал экономические проблемы социализма в СССР.
Образованность вождь считал первым и самым важным для себя, как для руководителя страны. СССР на самом деле стала мировой империей во времена правления Сталина. В стране были заложены основы развития экономики, современного сельского хозяйства.
Чтению Сталин отводил 2-3 часа в день, и за этот промежуток мог прочесть несколько сот страниц. Он читал везде, где можно: от домашнего кабинета до холодной ссылки.
Он очень быстро читал - буквально за 5-10 секунд мог подробно запомнить, что написано на той либо иной странице, держа прочитанное в голове почти всю жизнь. Библиотека Иосифа Виссарионовича насчитывала 20 000 книг, и каждую из них Сталин успел прочесть.
Вождь также обладал феноменальной памятью: запоминал имена, фамилии и отчества тех, с кем общался. Сталин также запоминал все разговоры, которые вёл с людьми в течение жизни.
Сталин был аккуратным и экономным: донашивал одежду до конца, пока та не становилась стертой до дыр.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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