Какими тайными талантами обладал Сталин и как их реализовывал

Только в его личной библиотеке было более 20 000 книг, и каждый из томов лидер страны успел прочесть.

Каким был Сталин вне политики? Оказывается, он не стыдился всю жизнь учиться, много читал и изучал самые разные научные направления.

Например, находясь на лечении в Кавказской лечебнице, Сталин написал своей второй жене Надежде Аллилуевой письмо. В послании он просит прислать ему книги об электротехнике, а также учебники по черной металлургии. При этом о своем здоровье рассказать забыл.

В 1952-м Иосиф Виссарионович издал книгу в 13-ти томах, где подробно описал экономические проблемы социализма в СССР.

Образованность вождь считал первым и самым важным для себя, как для руководителя страны. СССР на самом деле стала мировой империей во времена правления Сталина. В стране были заложены основы развития экономики, современного сельского хозяйства.

Чтению Сталин отводил 2-3 часа в день, и за этот промежуток мог прочесть несколько сот страниц. Он читал везде, где можно: от домашнего кабинета до холодной ссылки.

Он очень быстро читал - буквально за 5-10 секунд мог подробно запомнить, что написано на той либо иной странице, держа прочитанное в голове почти всю жизнь. Библиотека Иосифа Виссарионовича насчитывала 20 000 книг, и каждую из них Сталин успел прочесть.

Вождь также обладал феноменальной памятью: запоминал имена, фамилии и отчества тех, с кем общался. Сталин также запоминал все разговоры, которые вёл с людьми в течение жизни.

Сталин был аккуратным и экономным: донашивал одежду до конца, пока та не становилась стертой до дыр.