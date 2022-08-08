Михалков назвал уехавших из России звёзд самоизгнанными в эфире своей программы Бесогон ТВ

Именитый российский режиссёр Никита Михалков считает, что знаменитостей, которые уехали из РФ никто не изгонял. Он окрестил таких известных личностей "самоизгнанными".

Известный российский режиссер Никита Михалков высказал своё мнение об артистах, которые уехали из России после объявления о запуске спецоперации на Донбассе.

Кинодеятель убеждён, что деятелей культуры никто не гнал из родного государства. Своё мнение глава съёмочного процесса озвучил в эфире своего шоу "Бесогон ТВ".

Они самоизгнанные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны.

Михалков уверен, что уехавшие за рубеж известные личности нужны только элите, которая с их помощью достигала своих целей. Режиссёр убеждён, что интересы "группы избранных" ничего общего с интересами государства не имеют.

Ранее сообщалось, что кинорежиссер, получая медаль Героя Труда от главы РФ Владимира Путина, выступил с речью. Артист поведал о своих чувствах в этот момент.

Это действительно удивительное, странное ощущение. Я стою здесь, а мой прямой предок Константин Андреевич Михалков в 1615 году в Кремле был хранителем государственной печати у Романа Первого - дедушки Петра Великого. Это соединение, честно скажу вам, оно действительно поразительно - насколько важно это ощущение "корневой системы".

Также режиссер высказался о спецоперации на Донбассе, заявив, что сейчас рождается новая Россия.