Глава МИД Китая: США допустили три роковые ошибки в вопросе Тайваня

Глава китайской дипломатии Ван И поделился мнением о трёх внешнеполитических ошибках, которые допустили Соединённые Штаты в отношении Тайваня.

Глава МИД КНР Ван И заявил, что США допустили несколько ошибок позволив спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси совершить визит на Тайвань.

Чиновник рассказал, что первой стратегической ошибкой было грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Игнорируя многочисленные предупреждения, Вашингтон не предпринял никаких шагов, для предотвращения этой поездки.

Второй ошибкой, по мнению высокопоставленного чиновника, стала попытка поддержать сепаратистские настроения на Тайване. Такими враждебными действиями США открыто выступил против КНР.

Третья ошибка - наращивание военного присутствия в регионе. Говоря о том, что таким образом поддерживается мир, США только подрывают стабильность в Юго-Восточной Азии, заключил Ван И.