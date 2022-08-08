Почему даже бывалые следователи были потрясены найденным на квартире у главного валютчика СССР
Только денег там было обнаружено больше чем полтора миллиона долларов, а также золото и драгоценные ювелирные украшения.
Валютчики в СССР были неотъемлемой частью подпольной жизни страны. Скупка и продажа иностранной валюты либо вещей тогда были делом не простым. Но одному из главных валютчиков страны, Яну Рокотову, удалось создать целую сеть по скупке, перепродаже иностранной валюты, а также вещей.
У него была кличка "Косой", и его доходы превышали заработки высокопоставленных партийных работников. К нему был большой интерес со стороны милиции, но «Косому» удавалось долго уходить от ответственности. До тех пор, пока не дали команду о задержании с «самого верха».
Обыск в доме Рокотова прошел после его задержания в 1960-м году. Проводившие обыск валютчики были не просто потрясены находкам: они отмечали, что подобного «куша» не находили никогда.
Так, в доме главного валютчика СССР было обнаружено не менее 1,5 миллиона долларов США. А также - золото, украшения, изделия из драгметаллов. Общая стоимость найденного богатства оценивалась более чем в 3 миллиона долларов США.
Примечательно, что сам Рокотов жил скромно, а свое «имущество» хранил в старом доме.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Калифорнийский город Сан-Хосе является самым дорогим в Америке, для приобретения жилья
Опубликован текст окончательно проекта по ядерной сделке с Ираном
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию