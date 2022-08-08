Макс Фадеев призвал Макаревича к ответу за оскорбления россиян и РФ в своём Телеграм-канале
Продюсер и музыкант Максим Фадеев назвал лидера группы "Машина времени" нарциссом и назвал творчество Андрея Макаревича посредственным.
Продюсер и музыкант Максим Фадеев считает популярного в России исполнителя Андрея Макаревича "больным" нарциссизмом, а творчество "Машины времени" посредственным.
Максим Александрович Фадеев - советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
В своём Телеграм-канале продюсер оставил послание звезде сцены:
Мне кажется, что Андрей Макаревич давно страдает заболеванием, которое называется в психологии "нарциссизм". Это является элементом социопатии. Это неестественное восприятие самого себя, своего "я". Я всегда замечал, что у него присутствует снобское отношение ко всему вокруг.
Фадеев убеждён, что всё, что создано Макаревичем в искусстве, гениальным не является.
Ему хотелось бы сказать только одно: Андрей Вадимович, вы неверно себя воспринимаете. Масштаб вашей личности, конечно же, не Бродский, не Довлатов и не Тарковский. Все, что вы сделали в искусстве, все очень посредственно. Я вам говорю это как музыкант.
Напомним, что Макаревич не один раз высказывал своё отрицательное отношение к спецоперации в Украине. Концерты музыкального коллектива "Машина времени" были отменены на территории России.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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