Макс Фадеев призвал Макаревича к ответу за оскорбления россиян и РФ в своём Телеграм-канале

Продюсер и музыкант Максим Фадеев назвал лидера группы "Машина времени" нарциссом и назвал творчество Андрея Макаревича посредственным.

Продюсер и музыкант Максим Фадеев считает популярного в России исполнителя Андрея Макаревича "больным" нарциссизмом, а творчество "Машины времени" посредственным.

Максим Александрович Фадеев - советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.

В своём Телеграм-канале продюсер оставил послание звезде сцены:

Мне кажется, что Андрей Макаревич давно страдает заболеванием, которое называется в психологии "нарциссизм". Это является элементом социопатии. Это неестественное восприятие самого себя, своего "я". Я всегда замечал, что у него присутствует снобское отношение ко всему вокруг.

Фадеев убеждён, что всё, что создано Макаревичем в искусстве, гениальным не является.

Ему хотелось бы сказать только одно: Андрей Вадимович, вы неверно себя воспринимаете. Масштаб вашей личности, конечно же, не Бродский, не Довлатов и не Тарковский. Все, что вы сделали в искусстве, все очень посредственно. Я вам говорю это как музыкант.

Напомним, что Макаревич не один раз высказывал своё отрицательное отношение к спецоперации в Украине. Концерты музыкального коллектива "Машина времени" были отменены на территории России.