Михаил Ульянов: Россия готова помочь специалистам МАГАТЭ приехать на Запорожскую АЭС

Постоянный представитель России при МАГАТЭ заявил о готовности оказать содействие в организации прибытия делегации МАГАТЭ в Энергодар.

Постоянный представитель при организации заявил, что российская сторона готова оказать любое содействие в вопросе прибытия делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

"Мы действительно направили циркулярную ноту о том, что мы готовы содействовать МАГАТЭ в организации такого визита на Запорожскую АЭС",- сообщил дипломат.

В России крайне заинтересованы в том, чтобы в агентстве имели полную и достоверную информацию обо всём, что происходит вокруг АЭС, подчеркнул Михаил Ульянов.