Михаил Ульянов: Россия готова помочь специалистам МАГАТЭ приехать на Запорожскую АЭС
Постоянный представитель России при МАГАТЭ заявил о готовности оказать содействие в организации прибытия делегации МАГАТЭ в Энергодар.
Постоянный представитель при организации заявил, что российская сторона готова оказать любое содействие в вопросе прибытия делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.
"Мы действительно направили циркулярную ноту о том, что мы готовы содействовать МАГАТЭ в организации такого визита на Запорожскую АЭС",- сообщил дипломат.
В России крайне заинтересованы в том, чтобы в агентстве имели полную и достоверную информацию обо всём, что происходит вокруг АЭС, подчеркнул Михаил Ульянов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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