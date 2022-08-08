Новый закон о смене пола в Германии подтолкнёт к миграции многих немцев

Экс-депутат Бундестага заявил, что принятый новый закон о смене пола подтолкнёт многих российских немцев к миграции из Германии.

Вальдемар Гердт, основатель Международного народного совета российских немцев и бывший депутат Бундестага ФРГ, в интервью РИА Новости дал свою оценку новому принятому закону расширяющий возможности смены пола.

Спорный законопроект толкает российских немцев к миграции из Германии, - заявил Гердт. Он добавил, что современная политика немецких властей направленна на разрушение традиционных семейных ценностей и нравственности.

Люди консервативных взглядов, которые хотят защитит себя и своих детей от влияния новомодной идеологии, сталкиваются с дискриминацией и непониманием.

Экс-депутат добавил, что такие граждане ощущают себя людьми "второго сорта", а такое отношение может подтолкнуть их к миграции из страны.

Новый закон, расширяющий возможности смены пола, был предложен двумя министерствами на рассмотрения Бундестага. Министерство юстиции и Министерство по делам семьи предложили законопроект, в котором граждане смогу сами подавать прошения о смене пола в органы ЗАГС, без ранее необходимого заключения врача.

При этом, данное право распространяется на несовершеннолетних с 14 лет, при согласии родителей или суда.