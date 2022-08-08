Эллвангер заявил, что американцы скоро забудут об Украине

Американский профессор Адам Эллвангер утверждает, что США перестанут оказывать помощь Украине.

В понедельник, 8 августа 2022 года, обозреватель американского издания The American Conservative Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер заявил, что мода на оказание поддержки Украине скоро закончится и ей на смену придёт новая «актуальная повестка».

Эллвангер утверждает, что искусственно превращённая в первостепенную проблему солидарность с Украиной, которой заменили волнения американцев касательно вируса COVID-19, утратит свою актуальность в США до окончания СВО.