Эллвангер заявил, что американцы скоро забудут об Украине
Американский профессор Адам Эллвангер утверждает, что США перестанут оказывать помощь Украине.
В понедельник, 8 августа 2022 года, обозреватель американского издания The American Conservative Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер заявил, что мода на оказание поддержки Украине скоро закончится и ей на смену придёт новая «актуальная повестка».
Эллвангер утверждает, что искусственно превращённая в первостепенную проблему солидарность с Украиной, которой заменили волнения американцев касательно вируса COVID-19, утратит свою актуальность в США до окончания СВО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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