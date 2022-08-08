Украинская армия снова нанесла удар по Антоновскому мосту
Заместитель военно-гражданской администрации Херсонской области сообщил о ракетных ударах по Антоновскому мосту.
Кирилл Стремоусов, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил о том, что военнослужащие ВСУ, используя РСЗО HIMARS обстреляли Антоновский мост.
"Было одно попадание. Произошёл пожар в строительной будке, и загорелась бетономешалка. Повреждено дорожное полотно. Будем восстанавливать. Критических разрушений нет. Несущие элементы не пострадали"- сообщил чиновник.
Антоновский мост, соединяющий два берега Днепра, имеет стратегическое значение. Ранее ВСУ уже предпринимали попытку разрушить объект.
Опубликовано: Максим Алексеев
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