Украинская армия снова нанесла удар по Антоновскому мосту

Калифорнийский город Сан-Хосе является самым дорогим в Америке, для приобретения жилья

Если вы захотите приобрести здесь домик, то готовьтесь потратить как минимум 2 миллиона долларов США. Речь идет не об особняке, а о “халупе” площадь которой не будет превышать 100 квадратных метров.

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