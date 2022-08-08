Польшу ждёт «дорогая зима» из-за цен на энергоресурсы

Бывший министр экономики Польши Януш Пехоциньский заявил, что поляков ждёт «дорогая зима» из-за стоимости угля.

В понедельник, 8 августа 2022 года, экс-вице-премьер Польши Януш Пехоциньский для польской радиостанции RMF FM предрёк тяжёлые времена для всей страны из-за тотального хаоса в действиях правительства страны.

Пехоциньский утверждает, что поляков ждёт «дорогая зима» из-за высоких цен на уголь, вызванных прекращением импорта ископаемого угля из РФ, а также снижением запасов и добычи данного полезного ископаемого на месторождениях в Польше.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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