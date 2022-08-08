Как Советский Союз помог Китаю стать частью стран-победительниц во Второй Мировой

СССР помог Китаю разгромить японских захватчиков, а потом поддержал коммунистическое движение в стране.

Нынешний миропорядок, как известно, во многом обусловлен результатами Второй Мировой войны. По ее итогам была создана и такая влиятельная организация как ООН.

В ХХI веке Китай стал глобальным игроком, и успешно продвигает свои интересы в разных точках земного шара. Но так было не всегда. В первой половине XX столетия КНР представлял далеко не первую величину. Это была слабая аграрная страна с неразвитой экономикой. Китай был ареной для противостояния великих держав.

В результате Синьхайской революции 1911-1912 годов здесь свергли монархию, и это стало поворотным моментом в истории страны. Появилось совершенно новое государство - Китайская Республика. И она смогла - отчасти фактически, отчасти формально - объединить Китай властью Гоминьдана, который был главной политической силой в Китайской Республике.

Вторая Мировая война для Китая главным образом представлена войной с Японией (1937-1945 годов), хотя фактически ее агрессия в отношении Китая началась еще в 1931 году.

Вооружённые силы Китайской Республики не сумели сами очистить Поднебесную от японских оккупантов - ему помог в этом Советский Союз, разгромив японскую армию.

Организация Объединённых Наций была создана в 1945-м, сразу после окончания Второй Мировой. Самой влиятельной его структурой является Совет Безопасности, который несёт главную ответственность за поддержание мира и безопасности на планете.

Проще говоря, Совбез ООН - "элитный клуб", куда входят 15 членов: 5 постоянных и 10 непостоянных, которые избираются согласно установленным процедурам на 2 года.

В пятерку "избранных" наряду с РФ, США, Британией, Францией входит и КНР. Примечательно, что права КНР, как законного представителя китайского народа, были восстановлены лишь в 1971-м году. До этого в совбезе ООН был представитель Китайской Республики (Тайваня).

ООН - это "детище" государств-победительниц во Второй Мировой: СССР, США, Великобритании, Франции. И Китая (точнее, Китайской Республики).

С 1946 по 1949 годы между коммунистами (их поддерживала СССР) и Гоминьданом (их поддерживали США и Великобритании) возобновилась гражданская война. Так родилась Китайская Народная Республика, которая "заменила " Китайскую Республику в ООН в 1971 году.

А Китайская Республика после войны "скуксилась" до острова Тайвань и ряда небольших островов. Её обычно и называют просто -Тайванем.