Латвия возобновила импорт природного газа из России

Entsog заявила о возобновлении Латвией импорта сжиженного природного газа из России.

В понедельник, 8 августа 2022 года, европейская сеть операторов систем передачи газа заявила о том, что Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, который был «Газпоромом» прекращён менее месяца назад из-за нарушений латвийской стороны.

Отмечается, что сжиженный природный газ из России в Латвию экспортируется через магистральный трубопровод Валдай – Псков – Рига, по которому в Ригу поступает приблизительно четыре миллиона кубических метров российского сжиженного природного газа.