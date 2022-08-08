Латвия возобновила импорт природного газа из России
Entsog заявила о возобновлении Латвией импорта сжиженного природного газа из России.
В понедельник, 8 августа 2022 года, европейская сеть операторов систем передачи газа заявила о том, что Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, который был «Газпоромом» прекращён менее месяца назад из-за нарушений латвийской стороны.
Отмечается, что сжиженный природный газ из России в Латвию экспортируется через магистральный трубопровод Валдай – Псков – Рига, по которому в Ригу поступает приблизительно четыре миллиона кубических метров российского сжиженного природного газа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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