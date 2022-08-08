В МИД России заявили, что Киев взял в заложники всю Европу

Министерство иностранных дел РФ уверено, что Киев взял Европу в заложники, нанося удары по Запорожской АЭС.

В понедельник, 8 августа 2022 года, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нанесение ракетных ударов украинской стороной по территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

Захарова утверждает, что киевский режим решил не ограничиваться лишь Россией и Украиной в качестве своей цели, которая поможет угодить «своим нацистским идолам», но и добавить в свой список Европу, которую правительство Украины фактически взяло в плен, нанеся удары по ЗАЭС, угрожая радиационной безопасности всего континента.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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