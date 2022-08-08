Ливан отказался покупать украинское зерно из-за просрочки поставки

Стала известна причина отклонения от курса первого сухогруза с украинским зерном.

Сухогруз Razoni, который должен был доставить 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан в воскресенье отклонился от курса.

Как оказалось, причина отклонения была в несостоявшейся сделке. Ливан отказался покупать украинское зерно.

«Причиной отказа стала задержка доставки более чем на пять месяцев», сообщает посольство Украины в Бейруте.

Сухогруз Razoni вернулся в порт на юге Турции и теперь поставщик ищет нового покупателя.