Ливан отказался покупать украинское зерно из-за просрочки поставки

Стала известна причина отклонения от курса первого сухогруза с украинским зерном.

Сухогруз Razoni, который должен был доставить 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан в воскресенье отклонился от курса.

Как оказалось, причина отклонения была в несостоявшейся сделке. Ливан отказался покупать украинское зерно.

«Причиной отказа стала задержка доставки более чем на пять месяцев», сообщает  посольство Украины в Бейруте.

Сухогруз Razoni вернулся в порт на юге Турции и теперь поставщик ищет нового покупателя.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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