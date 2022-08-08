Виктория Нуланд: ядерная сделка позволит Ирану вернуться на мировой нефтяной рынок
Заместитель Государственного секретаря США поделилась мнением о том, что ядерная сделка крайне выгодна для Ирана. Она позволит стране вернуться на рынок энергоносителей и получить массу других преимуществ.
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что возвращение Ирана в ядерную сделку позволит стране получить послабления в вопросе санкций и вернуться на рынок нефти.
"Если Иран пожелает, а в стране есть только одно лицо, принимающее решения, то его нефть снова вернётся на рынок и часть санкций будет сняты. Однако мы до сих пор не увидели, что Иран встал на этот путь," -подчеркнула Нуланд.
Заместитель госсекретаря США уточнила, что если Исламская республика не вернётся в ядерную сделку, то США нарастят давление на неё.
Опубликовано: Максим Алексеев
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