Переростки: Сколько лет живут и какого максимального веса достигают окуни и сазаны

Сложно найти рыболова, который ни разу в жизни не ловил окуня. А если даже не охотился за ним целенаправленно, то все равно вытаскивал из воды на какую-нибудь снасть эту прожорливую рыбу.

Окунь считается хищником, но время от времени попадается и на растительные насадки.

Ареал распространения речного окуня очень широк. Эта рыба нетребовательна к условиям обитания и встречается в самых разных водоемах.

В водоемах с большими глубинами, даже если площадь их водяного зеркала невелика, обычно обитает две популяции окуня – прибрежная и глубинная. Первых называют «матросиками», и они редко вырастают до веса более 150-200 граммов.

Средний их вес составляет в одних водоемах 30 граммов, в других – 80, но редко превышает 100 граммов.

Эти окуни ведут стайный образ жизни и питаются всем подряд. В их рацион входят водные беспозвоночные и мелкая рыба, в том числе, собственные сородичи. Прибрежные окуни имеют прогонистую форму тела.

Окраска зависит от оттенка воды, цвета донного грунта и других факторов. Вообще окуням свойственна очень широкая вариабельность расцветки. Живет прибрежный окунь в среднем 15 лет.

Глубинный окунь отличается от прибрежного более яркой окраской и размерами.

Он, безусловно, крупнее. Глубинных окуней называют горбачами.

Они ведут хищный образ жизни, охотясь на стайную пелагическую рыбу. В основном горбачи встречаются в крупных озерах и реках, но могут жить и небольших, но глубоких озерцах и карьерах. Могут вести как стайный, так и одиночный образ жизни.

Самый старый окунь был пойман в Монголии. Ему было 23 года, он имел длину 45 сантиметров и вес около двух килограммов.

А рекордный экземпляр массой 5,91 килограмма был выужен в середине прошлого века в Великобритании.

Сазан в наших водоемах распространен не так широко, как карась.

Эта рыба любит более теплую воду. Хотя одомашненный сазан – карп, может жить в любых водоемах, но в холодной воде он не размножается.

Сазаны чаще встречаются в проточных водоемах. Они имеют брусковатое тело, которое помогает им бороться с течением. Сазан относится к мирным рыбам, хотя нередко клюет на спиннинговые приманки.

В природе продолжительность жизни сазанов составляет 30-35 лет. Карпы, если их не вылавливают, живут дольше.

Сазан-рекордсмен был пойман на Волге. Он весил 48 килограммов.