Европу ждет еще один энергетический удар, Норвегия готовится ограничить экспорт электроэнергии

Норвегия является одним из крупнейших экспортеров электроэнергии в Европе. Но из-за низкого уровня воды могут возникнуть проблемы с работой гидроэлектростанций.

Норвежский министр энергетики Терье Осланд заявил, что приоритет будет отдан пополнению резервуаров ГЭС, а не производству электроэнергии.

По его словам, это означает запуск контрольных механизмов, ограничивающих возможность экспорта в случае недостаточного наполнения резервуаров.

По мере обострения энергетического кризиса в Европе любые ограничения станут еще одним ударом для стран континента, которые полагаются на дешевую норвежскую гидроэлектроэнергию.

Наибольшая зависимость от ее экспорта из Норвегии характерна для Великобритании. В такой ситуации и без того высокие цены на электроэнергию для британцев вырастут еще больше.

Норвегия не является членом Европейского союза, но является частью единого европейского энергетического рынка, и его правила гласят, что странам не разрешается ограничивать потоки к соседям в течение длительного времени.

Сокращения будут разрешены только в случае объявления чрезвычайной ситуации.

После засушливой весны водохранилища в наиболее пострадавшем районе составляют 49,3% по сравнению со средним значением 74,9% за период 2000–2019 годов.