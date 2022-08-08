Киев заявил, что сорвал покушение на министра обороны Резникова

Украинские спецслужбы заявили, что предотвратили покушение на министра обороны и главу украинской военной разведки и нейтрализовали нескольких предполагаемых организаторов.

СБУ (Служба безопасности Украины) сообщила в своем Telegram-аккаунте, что «задержала киллеров российских спецслужб, которые планировали убийства министра обороны Алексея Резникова и главы военной разведки Кирилла Буданова».

На канале представили видео этих задержаний, на котором вооруженная группа сбивает и сковывает наручниками двух мужчин в штатском, направляющихся к машине.