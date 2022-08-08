МО РФ: украинский националистический батальон «Кракен» потерял боеспособность
Официальный представитель МО РФ Виктор Конашенков сообщил о том, что украинский националистический батальон «Кракен» понёс огромные потери и потерял боеспособность.
Виктор Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России рассказал, что украинское националистическое формирование "Кракен" потеряло боеготовность.
"На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС РФ и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наёмников утратило боеспособность нацформирование «Кракен»" ,- сообщили в МО РФ.
В военном ведомстве уточнили, что командование батальона пыталось восполнить потери за счёт местных жителей, но набрать добровольцев они так и не смогли.
Опубликовано: Максим Алексеев
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