Официальный представитель МО РФ Виктор Конашенков сообщил о том, что украинский националистический батальон «Кракен» понёс огромные потери и потерял боеспособность.

Виктор Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России рассказал, что украинское националистическое формирование "Кракен" потеряло боеготовность.

"На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС РФ и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наёмников утратило боеспособность нацформирование «Кракен»" ,- сообщили в МО РФ.

В военном ведомстве уточнили, что командование батальона пыталось восполнить потери за счёт местных жителей, но набрать добровольцев они так и не смогли.