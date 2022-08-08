Volkswagen представил прототип летающего такси для Китая
Дочерняя компания немецкой группы, которая продолжит этапы испытаний в течение 2022 года, надеется оптимизировать эту машину к лету 2023 года.
Скоро конец пробкам? Пока такси и ВТК ведут жесткую конкуренцию на местах, новые машины вскоре могут увидеть свет, сообщается в релизе Volkswagen.
Это амбиции Volkswagen, который через свою дочернюю компанию в Китае представил свой первый прототип летающего автомобиля.
Своего рода гигантский дрон, который можно описать техническим термином: «V.MO».
Немецкая компания без колебаний назвала эту новую технологию «Летающий тигр», которая взлетает и приземляется вертикально, как вертолет.
Volkswagen также обещает в пресс-релизе автономное вождение на 200 км и отсутствие вредных выбросов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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