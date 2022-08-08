Volkswagen представил прототип летающего такси для Китая

Дочерняя компания немецкой группы, которая продолжит этапы испытаний в течение 2022 года, надеется оптимизировать эту машину к лету 2023 года.

Скоро конец пробкам? Пока такси и ВТК ведут жесткую конкуренцию на местах, новые машины вскоре могут увидеть свет, сообщается в релизе Volkswagen.

Это амбиции Volkswagen, который через свою дочернюю компанию в Китае представил свой первый прототип летающего автомобиля.

Своего рода гигантский дрон, который можно описать техническим термином: «V.MO».

Немецкая компания без колебаний назвала эту новую технологию «Летающий тигр», которая взлетает и приземляется вертикально, как вертолет.

Volkswagen также обещает в пресс-релизе автономное вождение на 200 км и отсутствие вредных выбросов.