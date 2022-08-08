В Испании ввели ограничения по использованию кондиционеров и запрет на подсветку витрин по ночам

С 9 августа до ноября 2023 года испанским предприятиям запрещено включать кондиционеры при температуре до +27 градусов и отопление при температуре выше +19 градусов.

Такие мер принимаются в рамках усиленной экономии электроэнергии и снижения зависимости от российского газа. 

Новые правила распространяются на театры, кинотеатры, музеи, рестораны и торговые центры. Они не действуют для детских садов, больниц, школ и университетов, а также спортивных залов, парикмахерских и прачечных.

Новые правила запрещают подсвечивать памятники по ночам и включать свет в витринах после 22.00. 

Нововведения вызвали гнев некоторых бизнесменов и политиков. Глава региона Мадрид Изабель Диас Аюсо заявила, что темнота усугубит экономическую нестабильность и отпугнет туристов.

Заместитель премьер-министра Тереза Рибера, отвечающая за энергетическую политику, сказала, что в правилах должна быть некоторая гибкость для защиты здоровья рабочих.  

Пока Испании удалось сократить потребление газа на 8%, хотя страны Евросоюза согласовали  сокращение на 15%. 

Из-за жары спрос на кондиционеры существенно вырос, как и время их использования. То же касается электрических вентиляторов. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

 


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