В Испании ввели ограничения по использованию кондиционеров и запрет на подсветку витрин по ночам
С 9 августа до ноября 2023 года испанским предприятиям запрещено включать кондиционеры при температуре до +27 градусов и отопление при температуре выше +19 градусов.
Такие мер принимаются в рамках усиленной экономии электроэнергии и снижения зависимости от российского газа.
Новые правила распространяются на театры, кинотеатры, музеи, рестораны и торговые центры. Они не действуют для детских садов, больниц, школ и университетов, а также спортивных залов, парикмахерских и прачечных.
Новые правила запрещают подсвечивать памятники по ночам и включать свет в витринах после 22.00.
Нововведения вызвали гнев некоторых бизнесменов и политиков. Глава региона Мадрид Изабель Диас Аюсо заявила, что темнота усугубит экономическую нестабильность и отпугнет туристов.
Заместитель премьер-министра Тереза Рибера, отвечающая за энергетическую политику, сказала, что в правилах должна быть некоторая гибкость для защиты здоровья рабочих.
Пока Испании удалось сократить потребление газа на 8%, хотя страны Евросоюза согласовали сокращение на 15%.
Из-за жары спрос на кондиционеры существенно вырос, как и время их использования. То же касается электрических вентиляторов.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России
Маршал Жуков рассказал о Хрущеве в годы войны
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
Reuters сообщает, что в России разбирают самолеты на запчасти из-за санкций
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине