Россия временно вышла из-под инспекции по Договору о СНВ

США получили уведомление российской стороны, что она ограничивает инспектирование своих объектов по ДСНВ.

Как сообщили в МИД РФ введенные США ограничения против России «создают для США односторонние преимущества» и не оставляют российской стороне «права на осуществление инспекций на американской территории».

«Наша цель — исключить подобную неприемлемую ситуацию и обеспечить функционирование всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что Россия и США год назад договорились продлить Договор о СНВ до февраля 2026 года.