Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-1» в России

Министр промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Япония намерена сохранить долю в проекте «Сахалин-1» в России.

Это заявление было сделано после того, как Россия запретила западным инвесторам продавать акции ключевых энергетических проектов.

Во время пресс-конференции Коити Хагиуда отметил, что проект способствовал диверсификации энергоснабжения Японии.

По его словам, Сахалин-1 — ценный неближневосточный источник для Японии, которая зависит от Ближнего Востока на 90% импорта сырой нефти.

Он подчеркнул, что интересы японской стороны в данном проекте не изменились. Японскому консорциуму «Sakhalin Oil and Gas Development» принадлежит 30% «Сахалина-1».

Министр уточнил, что государственный и частный секторы в его стране будут работать вместе, чтобы обеспечить стабильные поставки природного газа.

Россия запретила инвесторам из так называемых недружественных стран продавать акции банков и ключевых энергетических проектов, включая «Сахалин-1», до конца года, усилив давление в санкционном противостоянии с Западом.

Постановление российского правительства от 2 августа предоставило иностранным инвесторам проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» месяц на то, чтобы заявить о своих долях в новом предприятии, которое заменит существующее.

Хагиуда подчеркнул, что Япония намерена сохранить доли своих торговых домов в «Сахалине-2».