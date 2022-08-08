Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-1» в России
Министр промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Япония намерена сохранить долю в проекте «Сахалин-1» в России.
Это заявление было сделано после того, как Россия запретила западным инвесторам продавать акции ключевых энергетических проектов.
Во время пресс-конференции Коити Хагиуда отметил, что проект способствовал диверсификации энергоснабжения Японии.
По его словам, Сахалин-1 — ценный неближневосточный источник для Японии, которая зависит от Ближнего Востока на 90% импорта сырой нефти.
Он подчеркнул, что интересы японской стороны в данном проекте не изменились. Японскому консорциуму «Sakhalin Oil and Gas Development» принадлежит 30% «Сахалина-1».
Министр уточнил, что государственный и частный секторы в его стране будут работать вместе, чтобы обеспечить стабильные поставки природного газа.
Россия запретила инвесторам из так называемых недружественных стран продавать акции банков и ключевых энергетических проектов, включая «Сахалин-1», до конца года, усилив давление в санкционном противостоянии с Западом.
Постановление российского правительства от 2 августа предоставило иностранным инвесторам проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» месяц на то, чтобы заявить о своих долях в новом предприятии, которое заменит существующее.
Хагиуда подчеркнул, что Япония намерена сохранить доли своих торговых домов в «Сахалине-2».
Опубликовано: Светлана Репина
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