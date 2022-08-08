Французы уличили Украину во лжи об обстреле Запорожской АЭС
Жители Франции заявили, что правительство Украины «держит за дураков» мировое сообщество, пытаясь обвинить Россию в обстреле ЗАЭС.
В понедельник, 8 августа 2022 года, интернет-читатели французской газеты «Фигаро» пришли в ярость после попыток киевского режима обвинить Россию в совершении ракетных ударов по территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Большая часть читателей пришла к выводу, что власти Украины настоящие самоубийцы, ведущие опасную игру, затеять которую могут лишь настоящие глупцы, ведь в случае попадания ракеты в реактор ЗАЭС последствия безрассудных действий Киева ощутит на себе вся Европа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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