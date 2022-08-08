Президент Мексики требует прекратить производство пива на севере страны

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал прекратить производство пива в северных регионах, несмотря на то, что страна является крупнейшим экспортером пенного напитка.

Глава государства объяснил такое требование острой нехваткой воды. В промышленном центре страны Монтеррее месяцами наблюдается засуха и опустошение плотин.

Обрадор сообщил, что правительство намерено оказать поддержку компаниям, которые будут производить пиво на юге или юго-востоке Мексики.

Он подчеркнул, что производство пива не будет прекращено, но его необходимо перевести в другие регионы.

В северной части Мексики работает несколько пивоваренных предприятий, в том числе принадлежащие Heineken и AB InBev.

Президент напомнил, что компания Constellation Brands планировала строить пивоваренное предприятие на севере.

Но проект был остановлен из-за проблем с водой. Теперь компания планирует построить завод на юго-востоке.

Обрадор подчеркнул, что государство должно вмешаться в данную ситуацию и не разрешать производство пива в регионах, где нет воды.