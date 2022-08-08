Reuters сообщает, что в России разбирают самолеты на запчасти из-за санкций

Reuters со ссылкой на 4 неназванных источника сообщает, что российские авиакомпании разбирают самолеты, чтобы получить необходимые запчасти.

Из-за западных санкций авиаперевозчики не могут покупать комплектующие за границей. Предполагается, что некоторые самолеты будут разобраны на запчасти, чтобы остальные авиалайнеры иностранного года смогли летать до 2025 года.

Санкции закрыли для России доступ не только к запчастям для самолетов, но и к техническому обслуживанию, которое осуществлялось на Западе.

Источник Reuters утверждает, что Sukhoi Superjet 100 и почти новый Airbus A350 сняты с полетов и сейчас разбираются на запчасти.

По словам источника, оборудование было взято с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320 Аэрофлота, поскольку перевозчику нужны запчасти от этих моделей для его аналогичных самолетов.

Sukhoi Superjets российской сборки также сильно зависят от иностранных запчастей. По словам первого источника, с одного Superjet уже сняли двигатель, чтобы позволить другому Superjet продолжить полет.

Почти 80% флота Аэрофлота состоит из Боингов и Аэробусов - по последним доступным данным, на конец прошлого года у него 134 Боинга и 146 Аэробусов, а также около 80 самолетов Sukhoi Superjet-100 российского производства.

По подсчетам Reuters, основанным на данных Flightradar24, с конца июля не взлетали около 50 самолетов Аэрофлота, или 15% его парка, включая самолеты, попавшие под санкции.