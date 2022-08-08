Россия приостанавливает инспекции по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Россия уведомила США о том, что выводит свои объекты из-под инспекций по договору СПВ в связи с недружественной политикой американских колег.
На сайте МИД России появилось сообщение о том, что страна временно прекращает участие в инспекциях, предусмотренных договором о сокращении наступательных вооружений (СНВ). Соответствующее уведомление направленно американским коллегам. Причина такого решения - недружественная политика США.
"Российская Федерация вынуждена прибегнуть к этой мере вследствие стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Москву права на осуществление инспекций на американской территории, — говорится в сообщении МИД.
Возможность такого решения предусмотрена пунктом 5 раздела I главы 5 протокола к договору о СНВ.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно: