Россия планирует создать новый бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, к 2024 году
В 2024 году могут начаться испытательные полет российского стратегического бомбардировщика ПАК-ДА. Он станет первым большим боевым реактивным самолетом в стране за несколько десятилетий.
Программа ПАК-ДА началась в 2009 году, когда в Москве был проведен конкурс на разработку нового дальнего бомбардировщика. Конкурс выиграло московское авиаконструкторское бюро «Туполев».
Три бомбардировщика, которые выпускались с 1960-х по 1980-е годы, представляют собой устаревшие конструкции. Они могут нести только крылатые ракеты и запускать из вне пределов досягаемости радаров противника.
В настоящее время у России нет аналога B-2 Spirit, американского бомбардировщика-невидимки, представленного в 1988 году. Предполагается, что ПАК-ДА превзойдет эту модель.
ПАК-ДА будет иметь дальность полета 9300 миль, а стелс-бомбардировщик B-2 Spirit имеет боевую дальность 6600 морских миль.
Несмотря на определенные успехи в разработке нового бомбардировщика, проект может зайти в тупик из-за западных санкций.
Если экономический спад сократит российский оборонный бюджет, Москва будет вынуждена отдать предпочтение существующему оборудованию, а не разработке нового оружия.
Международные санкции также сократят возможности России по созданию новых самолетов и ракет из-за отсутствия доступа к импортным микрочипам.
Тяжелые бомбардировщики являются признаком статуса великой державы, и только США, Россия и Китай имеют их на вооружении.
Опубликовано: Светлана Репина
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