Инфекционист Александра Брюглер Йонтс предупреждает, что обезьянья оспа распространится на детские сады, школы и бассейны

Специалист по инфекционным заболеваниям в Детской национальной больнице в Вашингтоне Александра Брюглер Йонтс говорит, что распространение обезьяньей оспы среди людей было вопросом времени.

По ее словам, существует потенциал для распространения обезьяньей оспы в детских садах, школах, кампусах колледжей, тюрьмах и других подобных местах.

Доктор уточняет, что везде, где происходит тесный физический контакт кожа к коже, особенно с людьми, которые находятся на разных стадиях раздевания, существует риск.

По словам Брюглер Йонтса, школы и места совместного проживания — не единственные условия, готовые к распространению. Также в ее списке мест, где может произойти заражение: бассейны и аквапарки.

Контактные виды спорта, такие как футбол и борьба, также могут оказаться проблематичными.

На днях стало известно, что у работника детского сада в Иллинойсе обнаружен вирус обезьяньей оспы. Дети и взрослые в этом заведении проходят обследование. Пока новых случаев не выявлено.

По данным CDC, с января во всем мире было зарегистрировано более 28 000 случаев заболевания.

Больше всего случаев выявлено в США, далее следуют Испания, Германия, Великобритания, Франция, Бразилия.