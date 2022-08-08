Инфекционист Александра Брюглер Йонтс предупреждает, что обезьянья оспа распространится на детские сады, школы и бассейны
Специалист по инфекционным заболеваниям в Детской национальной больнице в Вашингтоне Александра Брюглер Йонтс говорит, что распространение обезьяньей оспы среди людей было вопросом времени.
По ее словам, существует потенциал для распространения обезьяньей оспы в детских садах, школах, кампусах колледжей, тюрьмах и других подобных местах.
Доктор уточняет, что везде, где происходит тесный физический контакт кожа к коже, особенно с людьми, которые находятся на разных стадиях раздевания, существует риск.
По словам Брюглер Йонтса, школы и места совместного проживания — не единственные условия, готовые к распространению. Также в ее списке мест, где может произойти заражение: бассейны и аквапарки.
Контактные виды спорта, такие как футбол и борьба, также могут оказаться проблематичными.
На днях стало известно, что у работника детского сада в Иллинойсе обнаружен вирус обезьяньей оспы. Дети и взрослые в этом заведении проходят обследование. Пока новых случаев не выявлено.
По данным CDC, с января во всем мире было зарегистрировано более 28 000 случаев заболевания.
Больше всего случаев выявлено в США, далее следуют Испания, Германия, Великобритания, Франция, Бразилия.
Опубликовано: Светлана Репина
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