Латвия возобновляет поставки российского газа

На платформе Entsog появилось сообщение о том, что парламент Латвии принял решение о возобновлении поставок газа в страну.

Из данных, размещённых на платформе Entsog следует, что Латвия возобновила поставки российского газа, который был прекращён "Газпромом" в конце прошлого месяца.

Для прокачки голубого топлива к латвийским потребителям используется трубопровод Валдай-Псков-Рига. Газосмесительная станция размещена в Эстонии.

Сейчас через эту станцию поступает около четырёх миллионов кубометров газа в сутки. Эта информация подтверждена на сайте газового оператора Латвии Conexus Grid.