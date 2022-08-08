Латвия возобновляет поставки российского газа
На платформе Entsog появилось сообщение о том, что парламент Латвии принял решение о возобновлении поставок газа в страну.
Из данных, размещённых на платформе Entsog следует, что Латвия возобновила поставки российского газа, который был прекращён "Газпромом" в конце прошлого месяца.
Для прокачки голубого топлива к латвийским потребителям используется трубопровод Валдай-Псков-Рига. Газосмесительная станция размещена в Эстонии.
Сейчас через эту станцию поступает около четырёх миллионов кубометров газа в сутки. Эта информация подтверждена на сайте газового оператора Латвии Conexus Grid.
Опубликовано: Максим Алексеев
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