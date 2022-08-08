Историки рассказали о тайне Дечанских фресок

В нашем мире есть множество тайн и загадок, которые остаются таковыми, несмотря на все усилия любителей разгадывать их.

Космические корабли в середине XIV века?

Впервые монастырь привлек внимание мировой общественности в середине 1960-х годов, когда сюда приехал интересовавшийся древними фресками студент Югославской художественной академии Александр Паунович.

Он сделал их снимки фотоаппаратом с телеобъективом и затем отпечатав их, начал детальное изучение. И вскоре студент обнаружил на фреске «Распятие» совершено невероятную вещь — ангелов, которые летели по небу вместе с.. космическими кораблями!

Во всяком случае некоторые детали изображения интерпретировались именно так — объекты на фреске по своим формам очень напоминали запускаемые в те времена пилотируемые аппараты, причем, внутри них находились люди. И это моментально привлекло к себе внимание наблюдательного Пауновича.

Тем более, что в те времена космос был самой популярной темой и фотографии космических кораблей и спутников регулярно публиковались в прессе — так что ошибки быть не должно.

Художник середины XIV века изобразил два космических аппарата с пилотами внутри, причем, создавалось впечатление, что один преследует другого. Кабины аппаратов имели сферическую форму с некими «антеннами» по бокам, которые также могли быть следами работы реактивных двигателей.

Что интересно — хотя фреска носит чисто религиозный характер, у людей внутри «космических кораблей» отсутствуют обязательные для святых нимбы. То есть, это не ангелы и не святые, а самые обычные люди.

Не менее интересна и вторая фреска - «Воскресение Христа», расположенная непосредственно под «Распятием». На ней воскресший Иисус показан внутри некого кокона или капсулы, по бокам которой в верхней части расположены два треугольных крыла, сильно напоминающих стабилизаторы.

Такое впечатление, что мы видим ракету с пилотом внутри перед стартом, причем, Христос явно берет с собой в «кабину» еще одного человека.

Очень нетипичное для церковной живописи изображение и объяснить его фантазией художника крайне сложно. Ведь в те времена он должен был строго придерживаться церковных канонов и отклонение от них могли даже посчитать святотатством.

Но в данном случае этого не произошло, фрески благополучно просуществовали более шести с половиной веков и дошли до наших дней.

Общепринятое объяснение Дечанских фресок до сих пор отсутствует:

Разумеется, специалисты попробовали выяснить у дечанских монахов, как они объясняют это — на что те ответили, что это скорее всего художественное представление Солнца и Луны, так как во время библейских событий с распятием Христа случилось солнечное затмение.

Но это крайне странное объяснение — солнечное затмение не показано больше ни на одной иконе или фреске в мире, да и к тому же Христа казнили накануне еврейской пасхи, которая празднуется в первое весеннее полнолуние.

А в это время солнечного затмения не может произойти в принципе. Плюс к тому же изображения странных аппаратов ну никак внешне не напоминают небесные светила — скорее уж кометы, но зачем их изображать на фресках?