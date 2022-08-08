Потенциальный покупатель из Ливана отказался от украинского зерна из-за просрочки условий доставки.

На своей официальной странице в Twitter посольство Украины в Ливане сообщило, что заказчик отказался от зерна, которое планировалось доставить на сухогрузе Razoni из Одессы.

"Конечный покупатель в Ливане отказался от груза в связи с просрочкой условий поставки (более пяти месяцев)" - говорится в сообщении.

Сейчас рассматриваются альтернативные покупатели, в том числе и за пределами Ливана. В настоящий момент сухогруз Razoni изменил курс и направился в другой порт.